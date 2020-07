The Seven Deadly Sins Grand Cross : La collaboration avec Attack on Titan (SNK) arrive demain

Après une semaine plutôt tranquille avec une nouvelle Diane dispensable, la grosse collaboration arrive enfin pour le jeu mobile The Seven Deadly Sins Grand Cross. Quelques petites semaines après la version japonaise, la version globale du jeu accueille donc l’univers de Attack on Titan (ou SNK).

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le cross-over.

Titans vs Péchés

Comme pour Tensura, cette collaboration apportera son lot d’événements exclusifs et surtout des personnages inédits issus de l’anime Attack on Titan.

Les personnages de SNK disponibles sur 7DS Grand Cross

Faut-il invoquer les unités de Attack on Titan ?

Grâce à la version japonaise, on sait qui seront les personnages à venir ainsi que leurs capacités. Globalement, ne vous attendez pas à des unités extrêmement fortes en ce qui concerne le PVP ou le PVE. Si vous avez un doute, mieux vaut attendre quelques jours pour voir comment évolue la méta du jeu avant de dépenser vos diamants.

Evidemment, comme beaucoup de collaborations, il s’agira d’invoquer essentiellement pour le plaisir de la collection. Netmarble en profite aussi pour attirer un maximum de nouveaux joueurs fan de l’anime dont on attend impatiemment la quatrième saison.

Nous aurons donc comme personnages :

Eren Yeager SR Bleu : Pas de problème pour lui puisqu’il sera offert en parcouran le mode histoire de la collaboration. Il sera également utile pour faire les différents évents de celle-ci puisqu’il inflige 30% de dégât supplémentaire aux races inconnues (la race des titans dans le jeu) avec son passif.

: Pas de problème pour lui puisqu’il sera offert en parcouran le mode histoire de la collaboration. Il sera également utile pour faire les différents évents de celle-ci puisqu’il inflige 30% de dégât supplémentaire aux races inconnues (la race des titans dans le jeu) avec son passif. Eren Yeager SSR Vert : Il s’agit de la première unité du jeu capable de se transformer. En activant son attaque ultime qui le change en titan, il devient une sorte d’Escanor Rouge boosté pendant 5 tours. Cependant, étant donné que ses gains de statistiques une fois transformé se basent sur le niveau d’ultime, il perd grandement de son intérêt s’il n’est pas 6/6.

: Il s’agit de la première unité du jeu capable de se transformer. En activant son attaque ultime qui le change en titan, il devient une sorte d’Escanor Rouge boosté pendant 5 tours. Cependant, étant donné que ses gains de statistiques une fois transformé se basent sur le niveau d’ultime, il perd grandement de son intérêt s’il n’est pas 6/6. Levi SSR Rouge : Considéré comme la meilleure unité de la collaboration sur la version japonaise. La particularité intéressante de Levi est qu’il peut faire obligatoirement des coups critiques sur les cibles ayant le ratio de points de vie le plus bas.

: Considéré comme la meilleure unité de la collaboration sur la version japonaise. La particularité intéressante de Levi est qu’il peut faire obligatoirement des coups critiques sur les cibles ayant le ratio de points de vie le plus bas. Mikasa SSR Bleu : Sans doute le personnage le plus faible de cette collaboration malgré un kit très intéressant. Si les combats traînent en longueur, elle peut briller grâce à son passif (qui boost ses statistiques pour chaque dégât reçu par vos alliés). Malheureusement, en PVP notamment, elle pourra vite être annihilée par un Escanor entre autres.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Nous aurons plus de détails demain matin, mais on peut déjà s’attendre à un mode histoire dédié à la collaboration qui vous permettra en plus d’obtenir Eren SR. En outre, nous aurons pour la première fois un raid dans Grand Cross, ici contre le Titan Colossal. Il faudra ainsi faire équipe avec trois autres joueurs et infliger un maximum de dégâts pour être le mieux classé et obtenir de meilleures récompenses.

Si l’on garde la même structure que la version japonaise, vous pourrez également farmer indéfiniment des pierres d’éveil dans un des niveaux d’événement. Netmarble liste également quelques modifications mineures :

Amélioration de la plateforme de la cuisine

Ajout d’une expédition permanente

Ajout d’une fonction de favoris pour les héros

Vous avez déjà dû recevoir un coffre teasant la collaboration dans le jeu. Le code à rentrer est « 7DSTITAN ». The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.