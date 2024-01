The Pokémon Company peut-il accuser Palworld de plagier Pokémon ?

Le studio réfute les accusations de plagiat

Le PDG de Pocketpair est au centre de toutes les attentions ces derniers jours, notamment pour ses positions en faveur de l’IA générative, qui ont généré quelques soupçons sur la création des Pals. Il s’est avéré que ces derniers ont été en réalité créés par une seule et même artiste, et face aux accusations de plagiat, le PDG du studio a décidé de prendre la parole. Takuro Mizobe reconnait évidemment que Palword est très inspiré par Pokémon, il réfute le plagiat et souhaite ici surtout protéger ses employés, qui reçoivent des menaces de mort de la part de certains écervelés :

« Actuellement, nous recevons des commentaires diffamatoires contre nos artistes et nous voyons des tweets qui ressemblent à des menaces de mort. J’ai lu diverses opinions concernant Palworld, mais toutes les productions liées à Palworld sont supervisées par plusieurs personnes, dont moi-même, et je suis responsable de la production. J’apprécierais que vous vous absteniez de calomnier les artistes impliqués dans Palworld. »

Malgré tout, un utilisateur répondant au studio de Byo a posté une comparaison entre les modèles 3D de certains Pals et ceux de Pokémon issus de Pokémon Ecarlate et Violet, qui montreraient que Pocketpair a utilisé les mêmes assets que Game Freak (ce qui va donc au-delà de la simple inspiration). VGC a contacté des artistes travaillant dans le domaine pour vérifier si les assets utilisés étaient les mêmes, et s’il n’y a aucune certitude, il y a tout de même de gros doutes :

« Il est arrivé que des dizaines d’artistes reçoivent le même concept artistique pour créer un modèle 3D, par exemple lors de tests artistiques pour des emplois. J’ai vu 30 artistes essayer de fabriquer le même cheval en utilisant les schémas exacts. Aucun n’était aussi proche les uns des autres que ces modèles Palworld ne le sont des modèles Pokémon. Aucun. Les silhouettes et les proportions ici sont presque parfaites. »

Palworld a cependant été présenté avant la sortie de ces deux jeux, avec plusieurs modèles déjà créés (comme le montre l’image de cet article en une, datant de juin 2021), mais il reste possible que des ajustements aient été faits pour la version du finale du jeu.

Le mod Pokémon déjà attaqué

De quoi permettre à The Pokémon Company de prendre des mesures légales pour accuser Palworld de plagiat ? Pas vraiment, puisque le groupe devra présenter des preuves irréfutables pour cela (ce qui n’est pas gagné). Les copies de Pokémon ne manquent pas et si certaines ont été approuvées et existent encore aujourd’hui, comme Temtem, d’autres ont goûté à la puissance des avocats de The Pokémon Company.

Un ancien représentant légal, Don McGowan, qui a travaillé au sein de cette entreprise durant 12 ans, a été contacté par le journaliste Stephen Totilo afin d’avoir son opinion sur Palworld. Voici sa réponse :

« Cela ressemble à la copie habituelle que je voyais mille fois par an lorsque j’étais directeur juridique de Pokémon. Je suis juste surpris qu’il soit allé aussi loin. »

Et pendant ce temps, le cas Palworld commence à faire bouger The Pokémon Company et Nintendo. Un moddeur nommé Toasted Shoes a dévoilé hier un mod pour remplacer tous les Pals par des Pokémon comme Pikachu et compagnie, ce qui a bien fait rire la Toile. Jusqu’à ce que les ayants droits de la licence tombent dessus et suppriment toutes les vidéos de ce mod sans tarder pour atteinte aux droits d’auteurs. Preuve que ces entreprises ne rigolent pas avec le sujet, et que Palworld sera surveillé de près.

Nintendo has come for me, please leave me in your thoughts and prayers pic.twitter.com/HGg65y67Qp — Toasted (@ToastedShoes) January 23, 2024

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.