The Outer Worlds illustre son portage Switch avec des images

Sorti en fin d’année dernière, Private Division et Obsidian Entertainment nous avaient promis une version Switch de The Outer Worlds. Prévue en début d’année avant d’être repoussée au 5 juin à cause de la situation actuelle, celle-ci s’illustre avec une toute première fournée d’images.

Des captures d’écran sur Switch

Elles ne sont pas nombreuses mais cette poignée de visuels nous permet d’apercevoir le travail effectuée par le studio de Virtuos Games en charge de ce portage. Bien que l’on soit évidemment un peu en deçà des autres versions déjà publiées sur les autres supports, cette mouture Switch n’a pas à rougir et semble s’en sortir plutôt bien.

Il reste maintenant à voir comment il tournera sur la petite dernière de Nintendo et si les performances sont à la hauteur, notamment en termes de fluidité. Cela reste encourageant et l’on verra ça le 5 juin, date de sortie du titre sur Switch. Vous pouvez aussi consulter notre test initial de The Outer Worlds.