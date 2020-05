The Medium et Scorn seront bien exclusivités Xbox Series X

Tout au long de l’Inside Xbox qui s’est déroulé cette semaine, plusieurs éditeurs tiers ont annoncé leur titre sur Xbox Series X. Une partie arrivera bien sur d’autres plateformes concurrentes, comme Bloodlines 2 et Scarlet Nexus qui viennent récemment de le confirmer et la quasi-intégralité est également prévue sur Xbox One. Tous ? Non, deux jeux n’arriveront que sur la prochaine génération.

Une exclusivité console

C’est le cas de Scorn et de The Medium, développés respectivement par Ebb Sotware et Bloober Team. Si les autres titres seront cross-gen, ces derniers ne sortiront que sur Xbox Series X. Il s’agira donc d’une exclusivité console réservée à la machine de Microsoft, tandis qu’ils arriveront bien tous les deux sur PC.

La question était légitime puisque plusieurs jeux avaient annoncé leur disponibilité également sur la précédente Xbox. Microsoft de son côté, prévoit de supporter la Xbox One pendant au moins un an avec ses productions internes. Reste à savoir combien de temps ils seront exclusives à la machine du constructeur américain mais on sait qu’ils n’arriveront que sur la prochaine génération.

Scorn a déjà annoncé qu’il s’agirait d’une exclusivité temporaire à la Series X. The Medium, de son côté, n’a encore rien précisé quant au fait qu’il s’agit d’une exclusivité définitive ou temporaire, mais il semblerait que ce soit le même schéma que Blair Witch, précédente production du studio et communiqué d’abord sur Xbox One avant de sortir sur les autres plateformes. On peut donc s’attendre à ce que les titres sortent quelques mois/années plus tard sur PlayStation 5.

Rappelons que Scorn n’a pas encore de date de sortie, bien que l’on peut estimer une publication l’année prochaine, tandis que The Medium doit arriver pour la fin de l’année 2020 avec une arrivée dans le Game Pass.