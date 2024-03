The Legends of Heroes : Trails in the Sky FC bénéficie enfin d’une traduction française sur PC grâce à un groupe de fans

« Les chemins dans le ciel : Premier Chapitre »

Chaque sortie d’un nouveau jeu de The Legend of Heroes amène inévitablement les nouveaux joueurs à se demander par où commencer, vu la richesse et la complexité de l’univers développé par Falcom. Cette série, qui embrasse de nombreux titres répartis en différents arcs, partage un univers cohérent et une chronologie commune, rappelant la structure narrative du MCU avec ses divers lieux et personnages.

Le point de départ de cette saga épique, The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC, a été introduit pour la première fois en dehors du Japon en novembre 2011 sur PSP, avant d’être disponible sur PC en 2014. Comme c’est le cas pour la plupart des jeux de la série, il est proposé uniquement avec des textes en anglais, limitant ainsi l’accessibilité pour les non-anglophones. NIS America avait tenté de pallier au problème avec une traduction française pour The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, mais le succès de cette initiative n’a apparemment pas été à la hauteur de leurs attentes, laissant la majorité de la série sans prise en charge officielle en français.

Après 10 ans, le patch de traduction française de Trails in the Sky FC est enfin disponible ! Fichier .zip pour installer le patch : https://t.co/BbGIkwen0k à dézipper n'importe où, puis lancer "Installateur du Liberl News.exe". pic.twitter.com/9fh58g2AEH — Le Liberl News (@SoraNoKisekiFR) March 22, 2024

La communauté de fans « Le Liberl News » a ainsi accompli un travail remarquable en rendant disponible une version française de The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC pour ceux qui possèdent le jeu sur PC via Steam ou GOG. Cet effort est particulièrement louable vu l’ampleur des textes présents, rien que pour un seul jeu de cette série. Vous pouvez ainsi télécharger le patch via github et l’installer en suivant les instructions. Il fonctionne même si vous jouez sur Steam Deck. En cas de problème ou de question, vous pouvez également suivre leur compte officiel X ou bien rejoindre leur serveur discord.

Bien qu’il soit regrettable que cette initiative ne provienne pas directement des canaux officiels, elle offre néanmoins une opportunité plus accessible aux joueurs francophones souhaitant découvrir cette formidable série sans être contraints par la barrière de la langue. Cela nous permet d’ailleurs de noter que l’on attend toujours une compilation de la trilogie Trails in the Sky sur consoles.