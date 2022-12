The Last Spell prépare la sortie de sa version complète pour le premier trimestre 2023

Désormais à la tête de plusieurs projet, le studio français Ishtar Games aura bien grandi au cours de ces dernières années. Une croissance qui s’est effectuée en parallèle du développement de The Last Spell, un tactical-RPG teinté de roguelite qui a débuté son accès anticipé à l’été 2021 (et que vous avez peut-être vu lors d’un AG French Direct) et qui a visiblement connu un grand succès. Après plus d’un an et demi de mises à jour et de peaufinage, le jeu semble enfin être prêt pour sortir sa version 1.0 sur PC et sur consoles.

La version complète du jeu est en chemin

Un nouveau trailer partagé par le studio et The Arcarde Crew nous rappelle le concept du jeu, mais nous apprend également que The Last Spell arrivera dans sa version définitive dans le courant du premier trimestre 2023. Pas de date plus précise pour le moment, mais bonne nouvelle, le jeu sortira sur plus de plateformes que prévu, puisqu’il arrivera sur PC, Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre avis sur ce dernier lors de son arrivée en accès anticipé, sachant que beaucoup de choses ont certainement été améliorées ou corrigées depuis.