The Last Spell : Le tactical-RPG est prêt à sortir dans sa version complète le 9 mars

Etant donné que le printemps arrive et que Ishtar Games nous a promis que The Last Spell aurait droit à sa version 1.0 durant ce premier trimestre, on se doutait que l’annonce de la date de sortie du jeu était toute proche. Finalement, il n’y aura même pas besoin d’attendre le bourgeonnement des arbres pour pouvoir s’aventurer dans les terres hostiles de ce sombre univers, puisque le studio annonce que The Last Spell arrivera dans sa version complète d’ici quelques jours seulement.

Dernière ligne droite pour le RPG tactique

Préparez vos défenses pour vivre une très longue nuit à lutter contre les forces obscures dans The Last Spell, un RPG tactique avec des mécaniques de roguelite, qui va vous offrir un sacré défi à relever avec des hordes de monstres à combattre pour protéger ce qu’il reste de l’humanité. Plus vous échouerez, plus vous gagnerez de quoi vous défendre pour votre prochaine tentative jusqu’à lancer l’ultime sort qui viendra sauver tout le monde.

Sorti en accès anticipé depuis maintenant un peu plus d’un an et demi, le titre d’Ishtar Games édité par The Arcade Crew est enfin prêt et se dotera d’une version complète dès le 9 mars prochain. Avec cette version 1.0, le jeu sera donc évidemment disponible sur PC, mais il arrive également sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.