Des nains pour ce grand défi

Un peu plus d’un an après sa sortie et 400 000 unités vendues, The Arcade Crew et Ishtar Games annoncent un DLC pour The Last Spell. Intitulé Dwarves of Runenberg, ce nouveau contenu viendra prolonger le RPG tactique avec un tout nouveau défi intense et complexe. En effet, la nouvelle carte s’annonce particulièrement ardue avec des cristaux destructibles explosifs et des statues permettant aux monstres d’apparaître, entre autres.

Vous disposerez tout de même de nouveaux avantages pour faire face, dont une nouvelle classe jouable, un système d’attribution d’avantages liés à la classe de chaque personnage et trois nouveaux types d’armes disposant de compétences propres. The Last Spell accueillera également une mise à jour gratuite (que vous disposiez du DLC ou non) qui introduira un nouveau système de dilution de la réserve d’armes et plus de 20 nouveaux pouvoirs et attachements.

Le DLC Dwarves of Runenberg arrivera le 24 avril prochain sur PC au prix de 7,99€. The Last Spell est disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch.