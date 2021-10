Nacon rachète le studio Ishtar Games (The Last Spell, Lakeburg Legacies)

Le mercato des studios français continue. Après l’énorme achat de Focus Entertainment qui a mis la main sur Dotemu, on a appris hier que c’était au tour de Nacon de continuer à s’entourer de nouveaux studios. Et c’est le studio Ishtar Games, anciennement connu sous le nom de CCCP, qui vient s’ajouter à la liste des studios possédés par l’éditeur français.

Nacon veut son label de jeux indépendants

Ishtar Games a récemment été mis sur le devant de la scène grâce à The Last Spell, un tactical-RPG avec des composantes roguelike, qui est encore disponible en accès anticipé. Si ce dernier est intégré dans le label The Arcade Crew, filiale de Dotemu, c’est bien vers Nacon que se tourne le studio français, qui est en préparation de Lakeburg Legacies, dévoilé au PC Gaming Show il y a quelques mois.

En plus de l’annonce de ce rachat, Nacon précise la création du label Ishtar, qui sera réservé à développer des jeux dits « indépendants » pour l’éditeur. Label qui sera donc bien évidemment géré par le studio du même nom. Pour le reste, rien ne change au sein du studio, et les équipes restent en place, en plus de conserver leur indépendance éditoriale.

Voici ce que Alain Falc, PDG de Nacon déclare à propos de cette acquisition :

« Cette acquisition et la création du label démontrent l’ambition et la volonté de Nacon de proposer des jeux de grande qualité, développés par et pour des gamers. L’équipe d’Ishtar Games va nous permettre de progresser sur le segment des jeux indépendants. »

Autrement dit, Ishtar Games sera la touche indépendante de l’éditeur, afin de diversifier son catalogue. Matthieu Richez, président et co-fondateur de Ishtar Games, déclare alors : « La confiance que Nacon place en nous pour mener à bien cette approche, à la fois ambitieuse et disruptive, de création de label de jeux indépendants, soutenant nos valeurs, est le gage d’une collaboration intelligente et motivante pour nos équipes. Nous allons enfin avoir les moyens de laisser notre créativité s’exprimer pleinement et viser l’excellence, pour le plus grand plaisir de nos joueurs. »

Lakeburg Legacies sera disponible sur PC via Steam à une date encore indéterminée.