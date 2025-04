The Last Spell : le DLC Elves of Amberwald sortira le 22 avril prochain

Une nouvelle race, une nouvelle carte et de nouvelles armes

Développé par Ishtar Games et désormais entièrement publié par Nacon, The Last Spell s’est déjà vendu à près de 500 000 exemplaires, toutes plateformes confondues, depuis sa sortie en 2023. Avec des avis très positif sur Steam, on peut affirmé qu’il fait partie des gros succès du studio. Avec Elves of Amberwald, vous allez pouvoir découvrir une toute nouvelle carte située dans la forêt d’Amberwald, un environnement aussi mystique que dangereux où la nature se déchaîne contre ses ennemis.

Ce DLC introduit une nouvelle race jouable : les Elfes. Maîtres de la nature et de la chasse, ils disposent de mécaniques inédites comme les « Seeds », un système défensif permettant de poser des pièges naturels sur le champ de bataille. Trois nouvelles armes elfiques seront également disponibles, permettant davantage de flexibilité tactique pour faire face aux vagues d’ennemis toujours aussi redoutables.

En parallèle du DLC vendu 7,99€, une mise à jour gratuite majeure sera déployée pour tous les joueurs de The Last Spell. Celle-ci introduira le système Apocalypse 2.0, une refonte en profondeur permettant une personnalisation plus fine de la difficulté. L’update comprendra également des ajustements d’équilibrage pour les armes, les compétences et les bonus des Nains, ainsi que des améliorations de confort et diverses corrections de bugs.

Elves of Amberwald sera disponible le 22 avril prochain sur PC via Steam. Par ailleurs, sachez que Ishtar Games a récemment annoncé son prochain projet qui arrivera cet année, Dead in Antares.