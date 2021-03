The Last Spell fait le tour du propriétaire dans un nouvel extrait de gameplay commenté

Le studio CCCP était déjà présent lors du premier AG French Direct, et revient pour cette nouvelle édition afin de présenter plus en détails son prochain titre, The Last Spell. Pour cette nouvelle édition, le studio nous présente cette fois-ci plus de gameplay afin de voir ce qui nous attend en jeu.

Préparez-vous pour la nuit

Cette nouvelle vidéo nous permet de faire un peu le tour de ce que nous réserve The Last Spell, où chaque nuit sera un véritable enfer pour vos héros, qui devront défendre une ville contre des centaines de monstres qui arrivent par vague. Roguelite oblige, l’échec sera votre quotidien et sera nécessaire pour vous améliorer en gérant mieux vos ressources.

Lorsque le soleil sera levé, vous pourrez également bien vous préparer pour la nuit, en améliorant vos défenses et en repensant vos stratégies pour la bataille à venir.

The Last Spell sera disponible prochainement sur PC via Steam.