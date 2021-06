The Last Spell : Une future pépite du tactical RPG / roguelite ? Avis en vidéo

Annoncé en août 2019, The Last Spell a bien évolué depuis ses premières images. Le RPG Tactique aux composantes roguelite a revu ses ambitions à la hausse et s’est bonifié au fil des démos que l’on a pu réaliser dessus. Ce 3 juin, il arrivait en accès anticipé sur Steam, proposant déjà un contenu plus que solide et des mécaniques bien pensées.

Vous devrez ainsi protéger le dernier bastion de l’humanité pendant que des mages préparent un ultime sort. A vous de construire intelligemment vos défenses la journée et de faire face aux hordes d’ennemis la nuit. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre développé par Ishtar Games, on vous le présente en vidéo. The Last Spell est disponible sur PC et avait été évoqué sur Switch pour sa sortie définitive.