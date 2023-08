The Last of Us : La série HBO pourrait s’étaler sur 4 saisons et aurait déjà trouvé l’actrice qui jouera Abby

4 saisons pour la série ?

Ce n’est pas la première fois que Craig Mazin indique que l’intrigue de The Last of Us: Part II pourrait être étalée sur plusieurs saisons, mais on a désormais une idée un peu plus précise des ambitions de la production. Chez The Hollywood Reporter, Mazin déclare que 4 saisons serait le parfait compromis pour la série, même si 3 ou 5 saisons restent encore envisageables :

« On ne sait jamais. Cela peut finir par être trois ou cinq. Mais quatre semble être un bon chiffre. Certaines saisons, à cause de l’histoire que nous racontons, auront besoin de moins d’épisodes et d’autres en auront besoin de plus. La meilleure nouvelle est que le public en veut plus. »

Abby aurait déjà été choisie

Et qui dit The Last of Us: Part II dit aussi nouveaux visages, dont Abby. Un personnage controversé et très important dans l’intrigue, qui sera donc crucial pour la série.

On ignore encore quelle actrice lui prêtera ses traits, mais visiblement, elle aurait déjà été choisie par la production. Mazin ne veut pas trop en dire à cause de la grève, étant donné que le processus a quelque peu été interrompu suite à cela (mais aussi pour respecter les grévistes), mais ce rôle a été vite pensé par les équipes :

« Écoutez, Abby était le premier rôle auquel nous voulions nous attaquer. Nous avons un assez bon bilan en matière d’annonces majeures sur le casting et les gens qui s’étonnent en disant « Vraiment? » à chaque annonce vont probablement continuer. »

On est donc en droit d’attendre une petite surprise pour le casting d’Abby, même s’il faudra attendre la fin de la grève pour avoir plus d’informations.

Pour rappel, la saison 2 de la série ne devrait pas sortir avant un bon moment, aux alentours de 2025.