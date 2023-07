La série The Last of Us obtient 24 nominations aux Emmy Awards

La série est la plus nommée derrière Succession

C’est le carton plein pour The Last of Us, qui fait partie des séries les plus nommées pour la 75ème édition des Emmy Awards aux Etats-Unis, qui récompense les meilleures séries et films de ces derniers mois. Le show marque aussi l’histoire en étant la première série adaptée d’un jeu vidéo nommée pour cette cérémonie.

On retrouve le show parmi les prétendants pour la « meilleure série dramatique », nommé aux côtés de Succession, The Crown, Andor, House of the Dragon, Better Call Saul, Yellowjackets et The White Lotus. Autant dire que le niveau est haut.

Pedro Pascal et Bella Ramsey sont également nommés, respectivement pour la catégorie « Meilleur acteur principal dans une série dramatique » et « Meilleure actrice dans une série dramatique ».

Voici les principales nominations pour la série The Last of Us :

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Pedro Pascal

Meilleure actrice dans une série dramatique : Bella Ramsey

Meilleur acteur guest dans une série dramatique : Keivonn Montreal Woodard, Lamar Johnson, Murray Bartlett et Nick Offerman

Meilleure actrice guest dans une série dramatique : Melanie Lynskey, Storm Reid et Anna Torv

Meilleur casting pour une série dramatique

Meilleurs costumes contemporains pour une série dramatique

Meilleur montage pour une série dramatique

Meilleurs effets visuels

Meilleur écriture pour une série dramatique

Meilleur bande-son pour une série dramatique

La cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 18 septembre prochain.