Déjà disponible sur PlayStation 5, The Last of Us Part II Remastered est une version remasterisée du titre sorti sur PlayStation 4 en 2020. Oui, une nouvelle mouture qui, sur le papier, a de quoi laisser dubitatif. Pourquoi remasteriser un titre aussi récent et qui était déjà sublime à l’époque, sachant qu’un patch next-gen était sorti ? Pour la thune, sans aucun doute. Mais si les motivations pécunières sont assez évidentes à deviner chez Sony, reste à voir s’il y a de réelles raisons de le (re)prendre pour les joueurs et les joueuses. On fait le point en vidéo sur les améliorations de ce remaster et les ajouts qui ont été apportés.

