Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Un développeur de Naughty Dog répond aux critiques sur le remake

Même si une partie des fans de la série est heureuse de voir arriver The Last of Us Part I, une autre partie n’hésite pas à pointer du doigt l’intérêt d’un tel remake, pour un jeu qui n’a même pas encore dix ans d’existence. C’est pourquoi beaucoup voient ce projet comme un moyen facile pour Sony et Naughty Dog de gagner un peu d’argent, avant de sortir le standalone multijoueur et un potentiel The Last of Us Part III. Face à ces remarques, Robert Morrison, qui travaille en tant qu’animateur sur le remake, a pris la parole pour défendre le jeu.

Un travail méticuleux selon un développeur

“It’s just a cash grab” Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

Sur son propre Twitter, le développeur a déclaré que le remake est loin d’être une machine à sous facile pour le studio et l’éditeur, et que ce remake a demandé énormément de travail :

« « C’est juste de l’argent facile ». En fait, c’est le projet le plus méticuleusement construit et conçu que j’aie jamais vu ou auquel j’ai participé de toute ma carrière. Le plus haut niveau de soin et d’attention aux détails possible que j’ai pu voir. Le prix du jeu n’est pas de mon ressort et la valeur est subjective pour chaque individu. Vous pouvez décider vous-même si vous le voulez ou non. Tout ce que je dis, c’est que je suis en admiration devant le travail qu’un groupe incroyable de personnes a fait sur le projet. Une énorme passion y a été mise. »

Il faudra attendre la sortie pour en juger, mais il est vrai que les premiers comparatifs montraient un vrai travail sur les décors et les modèles 3D. Un travail qui n’est cependant pas suffisant pour certains étant donné que le jeu est vendu à plein tarif.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.