Accueil > Actualités > The Last of Us Part I : Voici les configurations PC demandées par le jeu

Sony continue à sortir de plus en plus de jeux issus des PlayStation Studios sur PC, et The Last of Us Part I promet d’être le prochain. Malgré son léger retard annoncé il y a peu, le jeu aura été l’une des exclusivités PlayStation à faire le chemin le plus rapidement sur PC, puisqu’il n’aura fallu attendre que quelques mois pour avoir droit à ce portage. Etant donné qu’il reste peu de temps avant sa sortie, Naughty Dog nous partage aujourd’hui les configurations PC nécessaires pour faire tourner le jeu, histoire de savoir si votre machine tiendra le coup ou non.

Les configurations PC de The Last of Us Part I

Le studio nous a donc offert un tableau comparatif qui liste les différentes configurations supportées par The Last of Us Part I, des paramètres les plus bas à la configuration la plus élevée.

On remarquera qu’il vous faudra un sacré espace vide sur votre disque dur pour installer ce remake/remaster, qui promet d’être assez gourmand si vous souhaitez y jouer en 4K et en 60 fps. Naughty Dog précise aussi que la DualSense sera bien compatible avec cette version PC, histoire de profiter des améliorations de la version PS5.

The Last of Us Part I sera disponible sur PC dès le 28 mars. En attendant, n’hésitez pas à relire notre test de la version PlayStation 5 du jeu.