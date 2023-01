Accueil » Actualités » The Last of Us : Les ventes des jeux explosent suite à la diffusion de la série

Quand une adaptation de jeu est réussie ou fait suffisamment de bruit pour que le grand public s’y intéresse, ce sont les éditeurs qui se frottent les mains. Il suffit de voir les ventes de The Witcher 3 suite à la diffusion de la première saison de la série Netflix (même si d’accord, elle adapte avant tout les romans plutôt que ce jeu en particulier) pour s’en rendre compte. Et avec tout le buzz positif autour de la série télévisée The Last of Us, on ne feindra pas vraiment la surprise en apprenant que les jeux de Naughty Dog ont eu un destin similaire suite à la diffusion du premier épisode.

Un bon cercle vertueux pour Naughty Dog

Pour le moment, seuls les chiffres du Royaume-Uni nous sont partagés via Gamesindustry.biz, qui rapporte que les ventes de The Last of Us Part I et de The Last of Us Remastered ont littéralement bondi cette dernière semaine.

Rien de surprenant à cela, mais on notera tout de même que le remake a réalisé une hausse de 238% dans ses ventes pour lui permettre de réintégrer le top 20 des jeux les plus vendus de la semaine. C’est encore plus impressionnant pour le remaster qui compte 322% de ventes en plus d’une semaine à l’autre, pour se classer à la 32ème place (ce qui impressionnant pour un jeu sorti il y a maintenant 9 ans).

Pour rappel, la licence The Last of Us compte 37 millions de jeux vendus aux dernières nouvelles. Nul doute qu’avec le succès de la série, la barre symbolique des 40 millions devraient vite être franchie.