The Last of Us : La série réalise un démarrage canon et historique pour HBO

L’attente autour de la série The Last of Us s’est bel et bien vérifiée en début de semaine. Le show produit par HBO et Naughty Dog avait déjà conquis les critiques mais devait maintenant se heurter à l’appréciation du public. Ce dernier a répondu présent puisque le premier épisode de la série réalise un tour de force en propulsant la série au deuxième meilleur démarrage d’un nouveau show sur HBO sur ces dix dernières années.

Future série phénomène ?

HBO a misé sur le bon cheval en choisissant d’adapter (avec brio visiblement) l’une des licences vidéoludiques les plus populaires de la dernière décennie.

Selon Deadline, la chaîne a pu comptabiliser plus de 4,7 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du premier épisode dimanche dernier (qui a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur Amazon Prime chez nous), ce qui en fait donc le deuxième meilleur démarrage d’une série sur la plateforme, en prenant en compte les séries sorties durant ces dix dernières années. Le show n’a été dépassé que par House of the Dragon la série spin-off de Game of Thrones qui a été un vrai phénomène en 2022, avec un premier épisode à un peu moins de 10 millions de téléspectacteurs.

C’est certes deux fois plus que The Last of Us, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les résultats de cette adaptation, qui est d’ores et déjà une réussite pour la chaîne. On attend maintenant de voir si les huit épisodes restants parviendront à confirmer l’engouement autour de la série.