The Witcher 3, sorti en 2015, vient de battre un record sur la plateforme de Valve. En effet, probablement bien aidé par les soldes dont le jeu bénéficie et la sortie de la série The Witcher sur Netflix dont la critique est plutôt positive, le titre peut se targuer d’avoir battu son record de joueurs connectés simultanément.

Regain de popularité pour The Witcher 3

C’est Marcin Momot qui a partagé la bonne nouvelle via son compte Twitter. On peut y voir le chiffre impressionnant de 93 835 joueurs connectés, ce qui bat de peu le précédent record du jeu qui était de 92 268 à son lancement. The Witcher 3 se permet même de dépasser des jeux comme Rocket League ou Warframe, eux aussi très populaires.

Le nombre de joueurs moyens est passé durant les 30 derniers jours de 13 160 joueurs à 24 935 joueurs. Actuellement en promotion (8,99€ pour le titre seul ou 14,99€ avec les 2 DLC Hearts Of Stone et Blood and Wine) et profitant du succès de la série produite par Netflix dont les critiques sont majoritairement élogieuses, pas étonnant que la franchise attire un nouveau public ou ne fasse revenir les anciens joueurs afin de manier avec brio notre sorcelleur.

Et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Le tournage de la saison 2 a été annoncé pour commencer en février 2020 tandis que l’auteur des livres, Andrzej Sapkowski, a signé un nouvel accord avec CD Projekt. Pour rappel le titre est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One ainsi que récemment sur Switch.