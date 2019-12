The Last of Us 2 : L’artbook arrivera le 2 juin, voici où le précommander

C’est probablement l’un des titres que l’on attend le plus pour 2020, The Last of Us 2 se fait ardemment désirer. Un artbook en collaboration avec Naughty Dog avait déjà été annoncé mais avec le report de la date de sortie du jeu, celui-ci avait été également repoussé. On connait désormais sa date définitive.

Ce qu’il faut savoir sur l’artbook

C’est donc le 2 juin 2020 qu’arrivera The Art of the Last of us Part II, cet artbook de 200 pages. Aux éditions Dark Horse Books, celui-ci regroupe une collection d’illustrations issues du voyage d’Ellie avec divers commentaires des créateurs et permettra aux fans de se replonger dans l’univers de cette suite.

Le bouquin est actuellement en précommande sur Amazon au prix de 36,36€ pour son édition reliée. Une version numérique (au format Kindle) est aussi proposée à 18.99€. Dans les deux cas, il est possible de réserver son exemplaire dès maintenant :

On précisera que cet artbook est uniquement disponible en anglais. Quant à la sortie de The Last of Us Part II, elle est fixée au 29 mai 2020 sur PlayStation 4.