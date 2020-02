The Last of Us 2 : La figurine d’Ellie avec son arc de 20cm en précommande

Malgré l’absence de Sony à la PAX East à cause du coronavirus et donc, l’annulation des démos jouables de The Last of Us 2, une petite surprise attend tout de même les fans de la franchise. La figurine d’Ellie, en version PVC, est maintenant disponible en précommande et son tarif est particulièrement abordable.

Où acheter la figurine d’Ellie de The Last of Us 2 ?

Régulièrement, on aime vous parler de figurines. Que ce soit celle de Ren Amamiya (Persona 5) ou encore la mignonne Nendoroid de D.Va en tenue de lycéenne, c’est un sujet que l’on aborde souvent sur le site. Difficile donc, de ne pas parler de la petite nouveauté du côté de The Last of Us 2.

Si vous avez loupé la figurine en résine ou que vous ne prenez pas le collector du jeu, peut-être que cette alternative vous intéressera. Il s’agit d’une figurine en PVC d’Ellie qui tient son arc. Il s’agit de la même statuette que celle présentée par Dark Horse lors du dernier trailer mais celle-ci mesure 20 cm (contre les 30cm de la première), elle n’est pas en résine mais elle surtout bien moins chère.

Elle aussi née d’une collaboration entre Dark Horse et Gentle Giant Studios, elle est prévue au prix de 49.99€ pour une livraison prévue au mois d’octobre 2020. Chez le revendeur Derive Figurine, elle est listée à un prix préférentiel de 44.99€ :

Nul doute que celle-ci se vendra très rapidement. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas trop et pensez à réserver votre exemplaire. Les précommandes se termineront le 25 mars 2020. Quant à The Last of Us 2, le jeu est attendu pour le 29 mai en exclusivité PlayStation 4.