The Last of Us Part II offre un thème PS4 et sera jouable à la PAX East

Depuis l’annonce de son report, The Last of Us Part II est resté bien silencieux, mais plus pour très longtemps. Le titre de Naughty Dog va enfin réapparaître publiquement lors de la PAX East, qui se déroulera du 27 février au 1er mars.

Un thème offert à tous

Les chanceux qui pourront se déplacer jusqu’au Boston Convention Center pourront donc poser les mains sur le titre tant attendu, et ce pendant une session d’une heure. Ils pourront essayer la mission « Patrol », où Ellie et Dina chasseront les infectés dans les alentours de la ville de Jackson dans le Wyoming. On devrait donc avoir de nouvelles vidéos de gameplay très prochainement.

Sony annonce également la mise en vente d’une statuette pour Ellie, où on la voit tenir une machette. La figurine déjà est disponible en précommande sur le site de Dark Horse. Pour ceux qui ne voudraient rien débourser, un thème PS4 gratuit est offert à tous en entrant le code suivant : 9DEK-PKNG-N445.

The Last of Us Part II est attendu pour le 29 mai sur PlayStation 4.