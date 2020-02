Persona 5 : Ren Amamiya (Joker) tape la pose en figurine

Avec la future sortie de Persona 5 Royal, les fans de la franchise sont aux aguets. Il faut dire qu’Atlus prévoit déjà une jolie édition limitée pour le jeu à un prix abordable et pour les nouveaux, la bonne nouvelle, c’est que le jeu sera traduit en français. Oui, une grande nouvelle. Mais pour étendre sa collection, pourquoi ne pas partir sur une figurine ?

Joker nous fait les beaux yeux

Le fabricant Soul Wing propose une figurine de Ren Anamiya. Issue de l’anime Persona 5 The Animation, cette statuette en PVC est à l’échelle 1/7 et fait environ 24 centimètres de haut. On y retrouve Joker, le célèbre héros de Persona 5 et chef des Phantom Thieves, dans une figurine ultra détaillée où il porte sur lui ses vêtements pour aller au lycée.

Il est représentée avec un socle de bonne facture avec un bureau d’école et une chaise. On peut aussi y apercevoir son sac accroché sur le côté. Il faut bien avouer que les finitions semblent très bien réalisées. Si jamais vous souhaitez mettre la main dessus, sachez qu’elle est actuellement disponible en précommande, vous assurant de ne pas passer à côté en cas d’éventuels ruptures de stock.

Elle est prévue pour une sortie courant novembre 2020 et il faut réserver avant la fermeture des précommandes prévues le 19 mars prochain. Listée à 204.99€, elle est disponible à 194.99€ sur Derive Figurine.

Si vous attendez plutôt le jeu, sachez que Persona 5 Royal est prévu le 31 mars 2020 sur PlayStation 4 et évidemment, on vous en reparlera prochainement.