The King Of Fighters XV : Yuri montre son art du combat

The King of Fighters XV et SNK continuent leur rendez-vous du jeudi matin avec le trailer de personnage et c’est une nouvelle fois pour confirmer le retour d’un personnage, cette fois-ci Yuri Sakazaki.

Son arène n’est pas une patinoire

Yuri sera donc bien jouable et on suppose qu’elle reformera la Team Art of Fighting avec son frère Ryo Sakazaki et Robert Garcia, qui manquent encore tous les deux à l’appel. Elle est une nouvelle fois doublée par Ai Kakuma que les joueurs de Genshin Impact peuvent aussi connaître en tant que Rosaria qui deviendra enfin jouable la semaine prochaine avec la mise à jour 1.4.

The King of Fighters XV est prévu pour sortir cette année mais on ne connait toujours pas ses plateformes.