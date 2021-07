The King of Fighters XV invoque Athena Asamiya

The King of Fighters XV continue de dévoiler son large casting avec cette semaine le retour d’Athena Asamiya qui conserve son style qui nous fait toujours fortement penser aux magical girls. Un petit changement d’ambiance après le dino d’il y a une dizaine de jours.

King of Fighters XV invite Sailor Sakura Card Captor

Tant pis pour les Psycho Soldiers, cette fois-ci, Athena Asamiya fera équipe avec Mai Shiranui et Yuri Sakazaki, non pas pour former la Team Woman Fighters mais la Team Super Heroines, un nom probablement en clin d’œil au crossover exclusivement féminin SNK Heroines: Tag Team Frenzy.

Elle reste interprétée par Haruna Ikezawa dont il s’agit du rôle le plus connu. On la connait également pour être la sirène Camie dans One Piece ou comme la voix japonaise de Coco Bandicoot.

The King of Fighters XV sortira début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.