The King of Fighters XV accueille le King of Dinosaurs

Peut-être un faux départ pour The King of Fighters XV qui a tweeté la fameuse ombre du personnage de demain avant de vite supprimer pour tout simplement annoncer le retour de King of Dinosaurs. SNK vient donc apporter un concurrent de choix pour Goldlewis Dickinson dans la course au titre de personnage de jeu de combat le plus swag du jour.

Attention Dino Danger

On l’avait évoqué la semaine dernière après le trailer de Ramón qui nous mettait forcément sur la piste de la Team Mexico, reste à voir si Angel sera bien au rendez-vous jeudi prochain pour confirmer tout cela. Notre Roi des Dinos reste doublé par Hikaru Hanada, acteur qu’il partage avec Tizoc (Quoi ? Ça serait lui sous le masque ?).

The King of Fighters XV sortira début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.