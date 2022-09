The Great War : Western Front : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir de ce titre stratégique

The Great War : Western Front est une relecture de la première guerre mondiale, annoncée lors de la Gamescom. Fondé notamment par des anciens de Command & Conquer, le studio Petroglyph Games nous propose un titre orienté stratégie en temps réel dans un contexte très sombre. Nous avons pu le voir durant 25 minutes, et on vous dit tout ce qu’il faut en savoir.

Une grande guerre tactique

Ce qu’il faut savoir en premier lieu sur The Great War : Western Front, c’est qu’il se découpera en deux phases de gameplay très distinctes. Dans un premier temps, tout se déroulera sur une grande carte, où vous pourrez avancer vos troupes tuiles par tuiles. Grossièrement, chaque avancée sur les tuiles vous demandera de faire des choix plus ou moins importants qui auront des conséquences sur le déroulement de la guerre. Il faudra aussi passer par la case affrontement afin d’y remplir des objectifs, et ainsi continuer vos avancées sereines.

Par ailleurs, il faut savoir que chaque tour fera passer un mois dans le jeu, et notez qu’évidemment vous aurez affiché sur la carte la disposition de vos troupes, le nombre de bataillons et par addition, le nombre de chars et d’artilleries vous soutenant. Bien entendu, vous ne verrez pas ces infos du côté des ennemis, et il faudra donc réfléchir à deux fois avant de déplacer vos soldats.

Afin de vous donner un avantage certain sur cette partie là, et même sur les combats, vous aurez tout un arbre à compétences. Celui que nous avons vu était assez profond, et vous donnait la possibilité d’améliorer divers éléments comme la recherche économique, les tanks ou encore le gaz moutarde à balancer sur l’ennemi. En somme, il devrait être relativement complet, et proposer des possibilités d’améliorations et d’attaques ou de défenses intéressantes.

Pour ce qui est de la difficulté, il y a fort à parier que le titre sera adressé uniquement aux vétérans des jeux de stratégie. En effet, la quantité d’informations à prendre en compte est tellement touffue qu’il sera difficile pour un néophyte en la matière de s’y lancer. Cela dit, le contenu du jeu, en plus d’offrir un mode campagne, se dotera de modes escarmouches, batailles historiques et même d’un multijoueur en ligne. Par contre, cela prendra certainement du temps aux joueurs débutants de comprendre le cœur du gameplay du soft.

De la stratégie en temps réel classique, avec des subtilités

Sur la seconde partie du gameplay de The Great War : Western Front, il y aura tout l’aspect bataille. Ici, les p’tits gars de Petroglyph Games ont voulu retranscrire le plus fidèlement possible les guerres de tranchées. Et il semblerait bel et bien que ce soit un pari réussi, de ce que nous avons pu voir. Mais dans un premier temps, il y aura une phase où vous devrez placer vos troupes, et divers chars ou artilleries.

Grosso modo, le but de ces batailles – du moins, celle que nous avons vue -, devrait consister à capturer des points stratégiques des mains de l’ennemis, et ainsi retirer l’étoile de ce territoire pour vous l’approprier. Lors de cette séquence de bataille acharnée, il était aussi possible d’envoyer littéralement des frappes aériennes, histoire de faire le ménage. Concrètement, le gameplay nous a paru pour le moins tarabiscoté, et il faudra comme toujours y jouer sans cesse jusqu’à maitriser parfaitement les mécaniques.

Il est bon de noter qu’il y a plusieurs conditions de victoire. Effectivement, vous pouvez choisir de décimer les troupes adverses jusqu’à gagner totalement, ou avez la possibilité de cesser le feu. En faisant cela, et si les objectifs sont remplis, vous remporterez la bataille partiellement, et limiterez ainsi la casse. Quant aux armées, elles seront présentes en nombre, avec l’armée anglaise, belge, chinoise ou bien évidemment l’armée allemande en guise d’ennemi. Ce sont globalement les forces militaires que nous avons pu voir dans la présentation, et nous sommes sûrs qu’il y en aura logiquement plus sur le jeu final, comme l’armée française ou américaine. Qu’on se le dise, The Great War : Western Front proposera une jouabilité orienté RTS et tactique bien pointue, et nous avons déjà hâte de le tester.

The Great War : Western Front sera disponible l’année prochaine sur PC via Steam.