The Great War : Western Front

The Great War : Western Front est un jeu de stratégie en temps réel développé par Petroglyph et édité par Frontier Foundry. Le titre nous plonge en plein cœur de la Première Guerre Mondiale et nous fait vivre différentes batailles historiques où nos choix tactiques auront des conséquences sur l'évolution du front. La météo ajoutera également un défi supplémentaire et l'on pourra faire évoluer nos unités en fortifiant certains endroits stratégiques.