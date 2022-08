The Great War: Western Front annoncé par d’anciens développeurs de Command & Conquer

Cette Gamescom 2022 fût l’occasion de lever le voile sur pas mal de nouveaux titres. Certains présentés lors des conférences, d’autres à côté. Dans le lot des nouveautés, The Great War: Western Front a fait irruption sur le champ de bataille avec son cadre historique fixé au cours de la Première Guerre Mondiale et ses mécaniques de jeux de stratégie.

Direction les tranchées

Projet repéré par Frontier Foundry, label d’édition indépendant du groupe Frontier, The Great War: Western Front est le nouveau projet du studio Petroglyph. Une équipe qui a bossé sur le pauvre Conan Unconquered, mais qui est surtout composé par d’anciens développeurs de la série Command & Conquer, dont ils ont épaulé le développement de la collection remasterisée.

Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que ce nouveau titre aura une composante stratégique majeure : aux commandes des Nations alliées ou des Puissances centrales, les joueurs et joueuses pourront se lancer dans un RTS situé dans la Première Guerre Mondiale où nos décisions auront des répercussions sur l’ensemble du front occidental. Des choix qui seront réalisés en tour par tour. Une mécanique qui se ressentira d’ailleurs sur le champ de bataille puisque les affrontements passés laisseront des marques, sans parler d’une météo qui ajoutera sa petite touche de difficulté en plus.

The Great War: Western Front est prévu pour l’année 2023 sans plus de précisions avec une arrivée sur PC via Steam et l’Epic Games Store.