The Great Ace Attorney Chronicles arrivera chez nous le 27 juillet

La série des Ace Attorney a eu droit pas le passé à des spin-off quittant l’époque contemporaine pour se plonger au 19e siècle avec un tout nouveau casting. Les jeux The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve étaient jusqu’ici uniquement disponibles au Japon, mais Capcom indique la sortie prochaine de The Great Ace Attorney Chronicles, qui réunira les deux opus dans un bundle pour une sortie en Occident.

Les deux épisodes débarquent enfin

Bonne nouvelle pour tous les fans de la saga, The Great Ace Attorney Chronicles nous permettra de découvrir ces épisodes si particulier pour la toute première fois en anglais, même si une équipe de fans (Team Scarlet Study) travaillent sur une traduction depuis quelques temps. La compilation avait déjà fuité il y a quelques semaines.

On y découvrira donc 10 affaires sur lesquelles enquêter, avec des mécaniques inédites pour la saga, notamment lorsqu’il faut faire équipe avec Herlock Sholmes. Cette compilation apportera en bonus 8 mini-épisodes et des costumes alternatifs, tandis que l’on pourra retrouver toutes les illustrations dans la Galerie d’Art et des extraits audios dans l’Auditorium.

The Great Ace Attorney Chronicles sera disponible chez nous dès le 27 juillet, et il sortira à la fois sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Un bundle comprenant cette compilation et Ace Attorney Trilogy sera aussi en vente.