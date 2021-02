The Great Ace Attorney Chronicles : Une compilation listée sur PC, PS4 et Switch

Si vous avez un jour possédé une Nintendo DS, il y a fort à parier que vous ayez déjà entendu parler de la licence Ace Attorney. En effet, bien que la console regorge d’expériences originales et de Visual Novel, l’un des plus marquants est et restera Phoenix Wright premier du nom, ainsi que ses deux suites et le spin-off Apollo Justice. Cependant, les joueurs occidentaux n’ont pas eu l’occasion de toucher à certains dérivés de cette licence. Notamment The Great Ace Attorney, une version prenant place à la fin du XIXe siècle.

De rumeur à réalité ?

En novembre dernier, la toile s’affolait après que Capcom ait laissé passer une grosse fuite d’informations, causée par un hack. Parmi les documents révélés au public par inadvertance, on trouvait de nombreux projets non annoncés, avec des sorties s’étalant jusqu’à 2025. Bien sûr, difficile de démêler le vrai du faux avec cette fuite un peu particulière. Cela étant, on trouvait déjà, à l’époque, mention d’un certain The Great Ace Attorney Chronicles.

Les fans de la licence y ont tout de suite vu une compilation des deux épisodes 3DS exclusifs au territoire japonais. Et à en croire les documents mis en ligne, la sortie était imminente, puisque prévue pour le premier semestre 2021. Cela tombe bien, puisqu’un nouvel élément tend à confirmer tout ceci. L’organisme de classification du jeu vidéo de Taïwan a en effet récemment listé ladite compilation. Notez que ce coup-ci, ce sont le PC, la PlayStation 4 et la Switch qui sont concernées.

Bien sûr, on ne le dira jamais assez, ce genre d’information est à prendre entre de grosses pincettes. Cela étant, après le hack de novembre et la politique récente de Capcom, la sortie d’un The Great Ace Attorney Chronicles ne paraît pas impossible. D’autant que, rappelons le, les trois épisodes DS de l’arc Phoenix Wright revenaient en 2019 sur consoles et PC dans une compilation, qui se dota par la suite d’une traduction intégrale en français. L’espoir est donc permis !