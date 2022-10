The Callisto Protocol : Le survival-horror de Striking Distance Studios est passé gold

Quelques jours seulement après avoir fait taire les rumeurs de report provoquées par une petite bourde de l’Epic Games Store, The Callisto Protocol a partagé une nouvelle qui va ravir les joueurs et les joueuses qui l’attendent avec impatience. Comme annoncé par Striking Distance Studios sur Twitter, le survival-horror est passé gold, ce qui signifie qu’il arrivera comme prévu début décembre sur PC et consoles.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx

