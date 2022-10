The Callisto Protocol : Striking Distance Studios dément les rumeurs de report du survival-horror

Attendu d’ici moins de deux mois sur PC et consoles, The Callisto Protocol a fait une petite frayeur aux joueurs et aux joueuses hier soir, la faute à une page de l’Epic Games Store dédiée aux soldes d’Halloween mentionnant un lancement décalé au 12 février 2023. Rassurez-vous, il s’agissait d’une erreur, Striking Distance Studios ayant confirmé la nuit dernière qu’aucun report n’était prévu pour le survival-horror qui arrivera donc bien le 2 décembre prochain sur PC et consoles.

Pas de report et un mode Performance annoncé

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 18, 2022

En plus de clarifier la situation sur Twitter, notez que le studio californien a saisi l’occasion pour annoncer que le titre intègrera un mode Performance permettant de profiter d’un framerate stable en 60 fps en jeu sur consoles. Une nouvelle qui n’a rien d’extraordinaire pour un projet cross-gen mais qui aura au moins le mérite de combler ceux et celles préférant bénéficier d’une expérience avec une fréquence d’images constante quitte à sacrifier légèrement la qualité des graphismes.

Rendez-vous début décembre pour découvrir The Callisto Protocol sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.