The Callisto Protocol ne sortira pas au Japon, car il est beaucoup trop violent

The Callisto Protocol se rapproche doucement de sa sortie et le titre n’aura jamais autant fait parler de lui. Nous avons pu l’approcher à l’occasion d’une récente preview, tout en ayant pu interviewer le réalisateur Glen Schofield et le directeur artistique Demetrius Leal afin d’apprendre les derniers détails autour du jeu avant sa sortie. Une nouvelle approche qui nous a permis de constater que le jeu ne fait pas dans la dentelle question violence, ce qui est sans doute un peu trop pour l’organisme de classification japonais.

Un jeu trop gore ?

The Callisto Protocol serait-il trop violent pour le Japon ? C’est en tout cas ce que semble conclure Striking Distance via la branche japonaise du compte Twitter du jeu (avec une déclaration traduite par VGC).

L’équipe explique n’avoir pas été en mesure de contourner les limitations derrière l’organisme CERO, l’équivalent de notre PEGI, et qu’elle ne voulait pas modifier la nature de l’expérience en changeant des éléments. Par conséquent, si un jeu ne peut pas être approuvé par le CERO, il ne peut pas sortir sur le territoire, ce qui veut dire que The Callisto Protocol ne sortira pas au Japon.

La censure au Japon dans les jeux n’est pas nouvelle, surtout lorsqu’il est question de violence et de jeux d’horreur, et le titre de Striking Distance en fait aujourd’hui les frais. Plutôt que de censurer les passages trop gores pour que le jeu soit approuvé, le studio a pris la décision de se passer du territoire japonais.

The Callisto Protocol est toujours prévu chez nous pour le 2 décembre, et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.