Resident Evil Village : Censure au Japon, et poids sur consoles

Aujourd’hui ce n’est pas une, mais bien deux actualités qui nous parviennent au sujet du très attendu Resident Evil Village. Si elles ne concernent pas tout le monde, vous comprendrez aisément pourquoi, elles ont le mérite d’être assez instructives. Dans un cas sur la politique japonaise quant au gore dans le jeu vidéo, dans l’autre quant à la taille présumée du soft sur consoles.

Combien libérer sur vos HDD et SSD ?

Commençons par ce qui concerne directement les joueurs occidentaux : le poids de ce Resident Evil Village. Alors que les fans ont encore de longues semaines d’attente devant eux, le Microsoft Store vient de mettre à jour la page dédiée au titre. Et, surprise, voici qu’elle affiche désormais un poids pour sa version dématérialisée fixé à 50,02GB. Par ailleurs il sera nécessaire de libérer 15GB supplémentaires pour l’expérience multijoueur Resident Evil Re:Verse.

Notez qu’il subsiste une différence entre le poids des jeux sur les machines de la gamme Xbox, et celles de chez Sony. Mais celle-ci reste minime, quel que soit le titre. Ainsi, bien que l’on ne puisse pas encore vous donner précisément de poids, les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 tourneront malgré tout dans les mêmes eaux que les Xbox One et Xbox Series. Reste l’édition PC, sur laquelle nous ne pouvons pas encore nous prononcer !

De la censure made in Japan ?

Ceux qui aiment les jeux matures et gores ne sont pas étrangers avec ce fait : le Japon a depuis longtemps la censure facile. On pourrait notamment noter l’interdiction pure et simple de Dead Space sur l’archipel pour cause de violence excessive. Mais plus récemment c’était Cyberpunk 2077 qui en faisait les frais. Le titre de CD Projekt voyait tout son contenu à caractère sexuel disparaître sur le territoire nippon.

C’est sur le site officiel de Capcom que l’on apprend cette semaine la nouvelle : Resident Evil Village sera lui aussi victime de censure au Japon. Une nouvelle qui surprend d’autant plus que la firme est bel et bien nippone. Néanmoins, Capcom se veut rassurant, il ne devrait pas y avoir de différences énormes avec les versions européennes et américaines. L’expérience serait donc pratiquement inchangée.

Petite particularité, le titre sortira sous deux formats au Japon. Un premier interdit aux moins de 17 ans, qui sera une version édulcorée, et un autre interdit aux moins de 18 ans qui devrait être plus gore. Cela étant, quelle que soit la version choisie, certaines scènes seront malgré tout supprimées, et il ne sera pas possible de décapiter les différents ennemis présents au cours de l’aventure.

La version à laquelle les européens et les américains auront droit n’est toutefois victime d’aucune censure. Bonne nouvelle pour les amoureux d’hémoglobine donc. Resident Evil Village débarquera le 7 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.