Test Les Sims 4 Écologie : Toutes les nouveautés de l’extension

Si la nature est votre passion et que vous n’avez que les mots écologie et recyclage à la bouche, alors la nouvelle extension Les Sims 4 Écologie est faite pour vous. Vous allez pouvoir vous rendre utile pour la communauté et faire bouger les choses pour rendre la vie de vos Sims meilleure. Faisons le point sur les nouveautés de ce nouveau pack majeur.

L’écologie passe par une nouvelle ville

Un nouveau monde s’offre à vous, il s’agit de la ville Evergreen Harbor, découpée en trois parties, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. A gauche, vous avez la Carrière Grims, où des maisons, appartements et espaces communautaires se sont rassemblés au fil des années autour d’une carrière de pierre. Puis au milieu, des maisons et entreprises se sont implantées près d’un port qui n’est plus à ce jour fonctionnel, cet endroit est appelé Port Promise.

Et enfin à droite la Station Conifer avec square et maison près d’une gare qui elle non plus ne fonctionne plus aujourd’hui. Certains endroits font vraiment délabrés, avec des déchets et des vieux meubles cassés qui gisent à même le sol, le long des trottoirs, en bas des immeubles, et même au square, un véritable dépotoir en somme.

Mais en plus de devoir nettoyer la ville de fond en comble, petite nouveauté pour cette extension, vous aurez accès à une jauge qui vous dira quel est l’état de l’air où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une zone avec pour caractéristique terrain écologique, l’air sera pur, mais dans une zone où les usines tournent à plein régime, attendez-vous à respirer l’air industriel et voir vos Sims tousser. De plus, choisissez bien l’endroit où vous déposerez vos valises, car certaines zones n’ont pas accès à l’eau ni à l’électricité. Après, certains diront que cela peut faire de belles économies de ne pas avoir de factures à payer, à vous de voir.

Rendre le monde meilleur

Mais comment faire pour rendre le monde meilleur et plus écologique ? Chaque zone possède un tableau de vote avec lequel vous pourrez voter et même soumettre différents plans d’action pour votre quartier. Vous ne pourrez voter que pour les plans d’action de votre quartier. Ces tableaux sont disponibles dans votre quartier, mais vous pouvez y accéder également à partir de la boite aux lettres. Pour voter, rien de plus simple, 1 vote équivaut à 10 points d’influence, et ces derniers s’acquiert par exemple en faisant du recyclage ou encore en parlant écologie avec votre voisin.

Cliquez sur l’icône simologie en bas à droite pour accéder à vos points d’influence. Au plus vous aurez de points, au plus vous pourrez voter pour des plans d’action du quartier. Chaque semaine, de nouveaux plans sont disponibles et vous ne pourrez voter qu’entre le vendredi 8:00 et le lundi 18:00. Entre temps, faites en sorte de cumuler un maximum de points d’influence.

Le nombre de vote est affiché directement sur chaque plan d’action, celui qui sera validé est évidemment celui qui aura le plus de vote le lundi à 18:00. Sachez que vous pouvez voter plusieurs fois pour le même plan d’action afin de faire augmenter son nombre de vote et le faire passer en tête de liste. Vous pourrez même influencer le choix de vote de vos voisins et vous faire gagner des points d’influence par la même occasion.

Les tableaux de vote c’est bien beau mais ce n’est pas non plus la seule chose possible que vous pouvez faire afin de changer les choses. Pensez à changer votre mode de vie comme en réduisant vos déchets, en réutilisant plutôt que de jeter et en recyclant. Des recycleurs domestiques sont à votre disposition un peu partout afin de vous aider à recycler ce que vous aurez trouvé, n’hésitez pas à fouiller vos poubelles et les bennes à ordures pour déceler quelques trouvailles mais aussi de quoi manger.

Plutôt que d’aménager votre chez vous avec des meubles flambant neufs, pourquoi ne pas les fabriquer vous-même à partir de matériaux recyclés ou encore de récupérer des meubles d’occasion abîmés ou usés que vous pourrez réparer. Vous pourrez même trouver quelques petites surprises. De plus, vous ferez de sacrées économies. C’est grâce à toutes ces actions que vous pourrez changer les choses et améliorer la qualité de vie et de l’air de votre quartier.

D’autres nouveautés à présenter

Quoi d’autre pour nos Sims ? Et bien ces derniers vont avoir droit à de nouvelles coupes de cheveux et une nouvelle garde robe à l’image du recyclage, en effet vous aurez droit à un jean rapiécé par exemple ou encore un veste fabriquée à partir de deux différentes. Mais ce n’est pas tout, qui dit nouvelle extension dit évidemment nouvelle aspiration. Et pour le coup, vous en aurez deux : Créateur magistral, pour tous les fans de création de meubles, ou encore Éco-innovateur, pour les Sims qui veulent rendre leur communauté meilleure et plus écologique.

A côté de cela il y a évidemment les nouveaux traits de caractère dont quatre sont disponibles, vous aurez le fabricant, qui rend les Sims heureux lorsqu’ils fabriquent quelque chose mais sont tristes s’ils n’ont rien fabriqué depuis longtemps. Disciple du recyclage, je pense que son nom explique bien la chose, Freegane, pour les Sims qui souhaitent réduire le plus possible leurs dépenses, et Hyper-écolo, les Sims hyper-écolo seront heureux dans un quartier écologique et feront leur possible pour qu’il le reste.

De nouveaux emplois font également leurs apparitions. Concepteur civil qui consiste à établir des solutions pour les problèmes environnementaux, et vous pourrez vendre vos propres créations de meubles en tant qu’indépendant.

En bref, Les Sims 4 Écologie apporte son lot de nouveautés et d’activités. L’ensemble est relativement distrayant et les nouvelles options de quartier et les niveaux de pollution sont sympathiques à gérer. Les décors, les objets et le quartier proposent de jolis visuels détaillés et même si l’on regrettera toujours un prix toujours aussi abusé (et quelques bugs au lancement), cela reste une bonne extension pour les fans et qui traite d’un sujet d’actualité fort et important.