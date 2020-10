Tennis World Tour 2 se fait une place sur Nintendo Switch

Après avoir débarqué sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 24 septembre dernier, la version Switch de Tennis World Tour 2 n’aura finalement pas tardé puisqu’elle est déjà disponible en version physique et dématérialisée.

Avec un roster plus que complet

À peine sortis de Roland Garros cuvée 2020 avec la victoire écrasante de Rafael Nadal, les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir prolonger le plaisir avec Tennis World Tour 2. Vous aurez le choix parmi pas moins de 38 joueurs ainsi que plusieurs courts différents dont les 3 courts de Rolland Garros : le Philippe-Chatrier, le Suzanne-Lenglen et le Simonne-Mathieu.

Disponible au prix de 49,99€, vous pouvez vous le procurer chez tous les revendeurs habituels si la version physique vous fait de l’œil. Sinon, direction le Nintendo eShop pour l’avoir le plus rapidement possible sur votre console.

Pour rappel, Tennis World Tour 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.