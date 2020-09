Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Tennis World Tour 2. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Second volet de la licence Tennis World Tour, vous allez pouvoir retrouver les joueurs les plus célèbres dans cette simulation de tennis.

Leader des tournois

Collectez tous les trophées.

Terminez un match.

Utilisez le système de replay.

Achetez votre première pièce d’équipement.

Réalisez 15 coups gagnants au cours d’un set.

Ouvrez votre premier pack de cartes de talent acheté.

Atteignez 5 objectifs.

Disputez un match de double.

Créez un nouveau joueur et utilisez-le en mode Carrière.

Faites le nécessaire pour que votre adversaire commette plus de 20 fautes non provoquées au cours d’un match.

Ne servez pas dans le filet pendant la totalité du match.

Remportez un match en ligne.

Activez une carte de talent en plein échange et remportez le point.

Remportez un match sur chaque type de surface.

Remportez 25 points à l’aide des volées en un seul match.

Remportez un match exhibition en mode Carrière.

Remportez un match de 5 sets.

Remportez 200 points en incarnant un joueur féminin.

Défendez avec succès 25 balles de break en incarnant un joueur masculin.

Remportez un tournoi 5 étoiles en mode Carrière.

Réunissez une collection de plus de 100 cartes de talent.

Achetez tout l’équipement.

Classez-vous parmi les 100 premières places en mode Carrière.

Atteignez une progression de 100 % à l’école de tennis.

Obtenez une promotion dans les ligues en ligne.

Remportez un tournoi 5 étoiles en mode Carrière.

Gagnez un total de 50 000 de pièces en mode Carrière.

Devenez le n° 1 mondial en mode Carrière.

Parcourez 40 075 km ou 24 901 miles en mode Carrière.

Atteignez la plus haute valeur générale de talent pour votre un joueur en mode Carrière.

Remportez un tournoi personnalisé au niveau de difficulté le plus élevé.

