Tennis World Tour 2 sortira le 24 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

Annoncé en mai avant de montrer un peu de gameplay et de dévoiler une partie de son contenu en juillet, Tennis World Tour 2 se trouve une date de sortie. Les joueurs et les joueuses du monde entier pourront entrer sur le court le 24 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Concernant la version Switch, il faudra patienter jusqu’au 15 octobre pour pouvoir en profiter.

Des compétitions et des stades officiels… en DLC

La simulation sportive développée par Big Ant Studios (AO Tennis 2) sera commercialisée en deux éditions : une standard à 49,99€ et l’autre, intitulée « Ace Edition », à 69,99€. Cette dernière inclura un Pass annuel comprenant plusieurs contenus additionnels dont le pack « Official Tournaments and Stadia » au lancement.

Vous l’aurez compris, pour pouvoir disputer les tournois officiels de Roland-Garros et du Tie Break Tens ainsi que disputer des matchs dans les stades sous licence du Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, Manuel Santana (Madrid) et OWL Arena (Halle), il faudra opter pour l’Ace Edition. Notez également que, en cas de précommande, deux grands noms du tennis, Marat Safin et Gustavo Kuerten, seront ajoutés à votre roster.

Rendez-vous à la fin du mois pour voir ce que vaut Tennis World Tour 2.