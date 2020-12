Temtem fête sa sortie sur PlayStation 5 avec un trailer

Sorti en janvier denier, Temtem nous avait également promis des versions consoles. Promesse pas totalement tenue puisque les versions PS4 et Xbox One ont été annulées au profit des moutures PS5 et Xbox Series X | S. Qu’à cela ne tienne, le titre vient d’arriver sur la dernière console de Sony et s’offre une bande-annonce pour l’occasion.

Tem la PS5

La team Crema nous rappelle donc que son MMO aux allures de Pokémon est disponible sur PlayStation 5. Bien sûr, Temtem arrive toujours dans son accès anticipé et sera régulièrement mis à jour avec des nouveautés. La bonne nouvelle, c’est qu’il est cross-play et les joueurs peuvent donc rencontrer d’autres aventuriers sur PC. Notez également qu’il est jouable en 4K/60fps.

Deux éditions sont disponibles à l’achat sur le PlayStation Store, avec une édition Standard, à 39.99€ et une Deluxe Edition, à 59.99€ qui regroupe le jeu ainsi que :

Bandana de camouflage 1 – Early Access

Bandana de camouflage 2 – Early Access

Treillis de camouflage – Early Access

Barda de camouflage – Early Access

Rappelons que Temtem est également prévu sur Xbox Series X et Switch et nous n’avons pas encore de date pour ces versions. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre présentation. Pour des astuces et des conseils, nous vous avions également proposé un guide complet de Temtem.