Présentation de Temtem, la meilleure alternative à Pokémon ?

Après vous avoir présenté à plusieurs reprises des jeux à l’ambiance plutôt sombre, tels que Curse of the Dead Gods ou encore Legend of Keepers, notre chronique Indie Story s’arrête sur ces productions plus colorées. Après Giraffe and Annika la semaine passée, voici que l’on vous parle de Temtem, un Pokémon-like coloré et particulièrement prometteur.

Tout comme la licence de Game Freak, il s’agit d’un RPG où il faut capturer des monstres. Il ajoute cependant des mécaniques intéressantes, notamment pendant les affrontements mais aussi une dimension MMO. Avec de solides bases, il s’annonce comme une excellente alternative à la célèbre licence Pokémon. On vous en parle dans cette vidéo.

Temtem est désormais disponible en early access sur Steam et arrivera en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Le carnet de route pour le contenu à venir est disponible à cette adresse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain sur notre chaîne pour une nouvelle découverte indépendante.