Quand Brian Cox répond présent pour Tekken mais pas pour les Golden Globes

Durant 5 minutes de vidéo, l’acteur revient sur (presque) tout le conflit entre Heihachi, Kazuya et Jin, qui est au coeur de la saga Tekken. De quoi vous remettre dans le bain avant la conclusion de ce récit, qui devrait normalement se produire avec un dernier combat entre Jin et son père Kazuya.

Mais que vient faire Brian Cox là-dedans ? Bonne question, même si on peut vite deviner ce qui a poussé Bandai Namco à sortir le chéquier pour l’obtenir. L’acteur est en effet l’une des stars de Succession, une série très récompensée (notamment aux derniers Golden Globes) qui parle avant tout de drames familiaux entre un père et ses enfants. On fait donc rapidement le lien entre ce rôle et toute la saga Mishima.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La démo du jeu est encore disponible sur toutes ces plateformes et vous permet de découvrir le premier chapitre du mode Histoire, ainsi que quatre personnages jouables (dont Jin et Kazuya).