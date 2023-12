La démo de Tekken 8 arrivera dès cette semaine sur PS5, et plus tard sur PC et Xbox Series

Après plusieurs phases de bêta, Tekken 8 aura droit à sa vraie démo accessible à tout le monde. Et sa mise en ligne est même imminente, puisqu’elle sera disponible dès ce jeudi 14 décembre. Enfin, seulement sur PS5, puisque les joueurs et joueuses Steam et Xbox Series devront patienter un peu plus, jusqu’au 21 décembre prochain.

Get ready for your first battle in #TEKKEN8 🥊

The #TEKKEN 8 Demo releases on December 14 on @PlayStation and December 21 on @Xbox and @Steam! pic.twitter.com/K8ZrBl9ZKr

— TEKKEN (@TEKKEN) December 12, 2023