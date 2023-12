Tekken 8 : L’ours Kuma vient rugir dans un nouveau trailer

Avec des coups de patte que l’on a pas envie de recevoir

Kuma a mis sa plus belle veste en cuir et pèché son plus beau saumon avant d’aller régler ses comptes dans l’arène de Tekken 8. Cette vidéo nous montre que l’ours n’a rien perdu de sa férocité, et ce même s’il rechigne dans un premier temps à faire du mal à Panda. L’ancien compagnon de Heihachi promet d’être toujours aussi puissant et redoutable, tout en étant un combattant plutôt absurde.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Rappelons que la démo du jeu est désormais disponible sur toutes ces plateformes et vous permet de découvrir le premier chapitre du mode Histoire, ainsi que quatre personnages jouables.