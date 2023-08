Tekken 8 arrivera le 26 janvier 2024

Tekken 8 attendra la fin des finales du circuit pro

On démarre avec l’information que l’on attendait depuis l’annonce du jeu en septembre, la date de sortie. Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series et PC et respectera ainsi la promesse de Bandai Namco de le voir arriver lors de cette année fiscale.

Si vous avez été épargnés par les fuites, vous apprendrez aussi pour l’occasion que le casting de base sera composée de 32 personnages. On en était à 18 combattants connus avec Raven et Azucena révélés lors de l’EVO 2023. Et la vidéo a permis d’y ajouter les retours de :

Sergei Dragunov

Shaheen

Steve Fox

Leo Kliesen

Yoshimitsu

Kuma

Oui pas moins de six personnages mais ne vous inquiétez pas ils auront probablement aussi droit à leur propre vidéo de gameplay pour nous montrer l’évolution de leurs combos et nous occuper avec de nombreux articles d’ici la sortie.

Un simulateur de salles d’arcade et d’esport

Mais cette bande-annonce voulait aussi mettre l’accent sur les modes du jeu puisque pour l’instant, on avait surtout vu du combat sans contexte pour le gameplay en dehors du premier trailer qui était un extrait du mode histoire. On a droit à quelques scènes sans contexte puisque Katsuhiro Harada voulait surtout mettre l’accent sur le nouveau mode nommé Arcade Quest.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser en voyant les images, s’il ressemble à un lobby plutôt répandu maintenant, comme le Hub de Street Fighter 6, il s’agit en réalité d’un mode solo. On y fera un avatar mais contrairement au World Tour de Street 6, il ne faut pas écumer les rues pour se taper mais plutôt les allées d’une salle d’arcade.

C’est donc plutôt un mode où le but serait de devenir un champion d’esport. De quoi vous donner les frissons de la domination du online mais en solo contre des personnages ressemblant étrangement à des avatars Xbox. C’est aussi l’occasion de voir un peu plus les possibilités de personnalisations des combattants qui semble déjà plus intéressante que les épisodes précédents.

Tekken 8 arrivera donc le 26 janvier 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Il sera d’ailleurs disponible dans plusieurs éditions, classique, Deluxe et Ultimate, les deux dernières contenant évidemment le Season Pass mais aussi de la personnalisation pour l’avatar du mode Arcade Quest.