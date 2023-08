Tekken 8 ajoute Azucena et Raven à son casting

Tekken 8 confirme les fuites

Commençons avec le premier personnage dévoilé ce soir même s’il avait été dataminé via la bêta fermée, dont vous pouvez d’ailleurs retrouver nos premières impressions. Le ninja Raven apparu dans Tekken 5 fait donc son grand retour après avoir été remplacé le temps d’un épisode par sa supérieure au nom très recherché de Master Raven. Et comme tout le monde, son gameplay a été retravaillé pour avoir encore plus de clones.

Mais c’est forcement Azucena qui retient le plus notre attention puisqu’il aura fallu attendre le 18ème personnage pour enfin avoir quelqu’un d’inédit. On dit donc bonjour à cette Péruvienne fan de café (au point de se battre contre Lili qui préfère le thé). Et niveau gameplay, il faut dire qu’apparemment la consommation massive de caféine nous rend particulièrement insaisissable vu le nombre d’esquives faites dans cette bande-annonce.

En revanche, contrairement à Granblue Fantasy Versus Rising, Tekken 8 n’a pas profité de l’EVO 2023 pour dévoiler sa date de sortie, on ne sait donc toujours pas quand le jeu arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.