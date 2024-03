Dansez comme un chaman

Nous en avions déjà parlé, Tales of Kenzera : ZAU se base sur les mythes de la culture bantoue. La direction artistique, l’histoire ainsi que les personnages ou le bestiaire en sont impactés, mais le gameplay compte aussi puiser dans ces inspirations.

Zau, le héros, pourra compter sur les pouvoirs dignes d’un chaman en portant deux masques : celui de la lune et celui du soleil. La lune étant destinée aux mouvements à distance, tandis que le soleil nous permettra d’effectuer des attaques au corps-à-corps.

À cette base se greffe bien entendu tout un tas d’upgrades et de compétences, qui enrichiront tout autant les combats que les séquences de plateforme. La pierre de Bamba pourra par exemple geler ennemis ou cascades pour prendre appui dessus, tandis que la lance d’Akida atteindra des mécanismes hors de portée, tout en servant de pic à brochettes contres nos adversaires.

Chaque masque possède son arbre de compétences et Zau sera également en mesure de greffer des runes à ses habiletés afin de bénéficier de modifications ou pouvoirs supplémentaires. On nous promet également des puzzles et des défis de plateforme relevés. Bref, le titre de Sergent Studios sent bon le metroidvania classique auquel se mélangera cette touche mythologique souhaitée par le studio.

Tales of Kenzera : ZAU est toujours attendu pour le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC via Steam.