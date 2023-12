EA Originals et Surgent Studios annoncent Tales of Kenzera: ZAU, un metroidvania prévu pour le 23 avril 2024 sur PC et consoles

Un voyage coloré et émouvant

Premier jet vidéoludique de Surgent Studios, justement fondé il y a quelques années par Abubakar Salim et davantage actif dans le cinéma jusqu’ici, le titre raconte donc une histoire inspirée par le deuil personnel de l’acteur. Connu dans le milieu pour avoir fait le doublage anglais de Bayek dans Assassin’s Creed Origins, il nous a dévoilé son bébé orienté metroidvania.

Destiné à nous parler de la manière dont on peut se relever après une perte déchirante, le titre chapeauté par EA Originals nous fera incarner Zau, un shaman de Kenzera, déterminé à sauver son père des ténèbres. Il faudra donc explorer, virevolter, et batailler contre des ennemis tout en manipulant les pouvoirs du Soleil et de la Lune. Qu’il s’agisse des environnements colorés, des créatures majestueuses ou encore des divinités présentes, le jeu baigne dans la culture bantoue et ses nombreux mythes, de quoi assurer un voyage dépaysant.

Tales of Kenzera : ZAU débarquera le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC via Steam.