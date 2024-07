Le studio derrière le jeu Tales of Kenzera: Zau serait lui aussi en train de licencier

Les EA Originals ne sont pas à la fête

Même s’il n’a pas convaincu tout le monde, le jeu de plateformes Tales of Kenzera: Zau a tout de même de belles idées à revendre. On ne peut pas dire que le titre ait souffert d’une mauvaise presse puisque les critiques à son sujet étaient bonnes, et la présence du jeu lors de grands événements comme ceux de Geoff Keighley aurait dû l’aider à se vendre auprès du grand public. On ne sait pas encore combien d’exemplaires ont été écoulés, mais les choses se présentent mal pour Surgent Studios.

Game Developer a remarqué que plusieurs employés du studio ont annoncé des licenciements au sein de ce dernier, comme le level designer Peter Brisbourne qui déclare sur LinkedIn qu’il a été mis à la porte. Même chose pour l’artiste Jordan Smee et d’autres qui laissent planer le doute d’une mesure de licenciement massive au sein de l’équipe.

Aucune annonce officiel de la part du studio n’a été formulée pour le moment et on ne sait pas combien de personnes sont touchées par cette décision, si elle est globale. Cette annonce viendra en tout cas remettre encore une fois en question le soutien réel qu’Electronic Arts apporte aux jeux labélisés EA Originals, car en dehors des titres de Hazelight Studios (It Takes Two), l’histoire semble mal se finir pour beaucoup d’entre eux.